Гороскоп / © Credits

Реклама

На нас влияет мнение нашего окружения, публикации в СМИ, мнение экспертов моды и фэшн-блогеры, но и у звезд есть что сказать по этому поводу.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, в одежде нужно придерживаться классического стиля.

Реклама

Козерог

Козероги, вторым именем которого является сдержанность и полное — во всяком случае, внешнее — отсутствие эмоциональности, идеально подходят строгие формы и лаконичные линии, присущие классическому стилю в одежде. В строгих жакетах и идеально скроенных платьях и юбках они выглядят куда уместнее, чем в романтических блузках с рюшами и воланами.

Реклама

Весы

Отличительная черта внешнего вида Весов — элегантность, которая выделяет их из общей массы окружающих их людей. Одежда в классическом стиле — лучший способ подчеркнуть изысканность и изящество, поэтому в их гардеробе преобладают именно такие вещи, хотя иногда они позволяют себе и некоторые вольности, что не лишает их безупречного вкуса, скорее, наоборот.

Девы

Девы в большинстве своем не любят выделяться из толпы, за что их часто называют «серыми кардиналами». Неудивительно, что представители знака выбирают одежду соответствующих — неброских — тонов, которые как нельзя лучше соответствует классическому стилю. При этом отсутствие ярких и вызывающих цветов в гардеробе ничуть не вредит им — напротив, оно их украшает.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров