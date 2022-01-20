Астролог назвал знаки Зодиака, которым все равно, как они выглядят

Женщины тратят много часов, ухаживая за своей внешностью, и результат, как правило, оправдывает приложенные усилия.

Однако встречаются и представительницы прекрасного пола, которые не заморачиваются такой "ерундой", считая, что в жизни есть дела и поважнее. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым все равно, как они выглядят.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы настолько сильно уверены в себе и своей привлекательности, что вполне могут выйти в ближайший магазин за хлебом с грязной головой или в стоптанных тапочках. Представители знака уверены, что и в таком виде они дадут сто очков вперед другим, и, как это ни удивительно, так чаще всего и бывает. Впрочем, это не значит, что они могут наплевательски относиться к своей внешности, тем более что, уделив ей немного внимания, они легко обойдут представителей всех – даже самых ухоженных – знаков.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги по натуре – консерваторы, поэтому, раз выбрав стиль, который, на их взгляд, им к лицу, они не хотят ничего менять – а вдруг результат не оправдает их ожиданий? Гораздо проще ходить годами с одной и той же стрижкой, в платьях и пальто, похожих друг на друга, как близнецы-братья. Касается это и косметических средств, которые представители знака используют с ранней юности – неудивительно, если это окажется крем "Детский", которым мазали их еще мама и бабушка.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны уверены, что прекрасны природной красотой, которая не нуждается в уходе и уж тем более коррекции. Нет, они, конечно, ходят в парикмахерскую и покупают новую одежду, но при этом особо не заморачиваются над тем, насколько сильно им все это идет. Для представителей знака главное, что вещи, которые они приобрели, достаточно модные, все остальное не имеет никакого значения: надели и пошли. Впрочем, иногда им удается выглядеть по-настоящему стильно, так что списывать их со счетов не стоит.

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