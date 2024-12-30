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Астролог назвал знаки Зодиака, которым все завидуют

Астролог назвал знаки Зодиака, которым все завидуют

Прогноз астролога / Фото: Credits

Чувство зависти в разной – большей или меньшей – степени знакомо каждому из нас. 

А вот обратная связь работает не всегда – окружающие завидуют не всем: одни, на наш взгляд, не обладают ничем, на чем можно было зафиксировать свое внимание. а у других каждая мелочь вызывает в лучшем случае желание иметь такое же, а в худшем –черную зависть. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым все завидуют. 

Лев

Львы слишком яркие и привлекательные, чтобы на них можно было не обратить внимание – чаще всего они производят на окружающих сногсшибательное впечатление. Неудивительно, что следствием такого всеобщего внимания является как всеобщее восхищение, так и зависть. 

Весы

Весы известны как знак, обожающий все прекрасное, поэтому они сами зачастую похожи на произведения искусства: красивые, тонкие, изящные и, как следствие, уникальные – их трудно с кем-то сравнить. Как правило, желающих повторить их успех много, а вот удается это единицам. 

Стрелец

Стрельцы обладают способностью выстраивать свою жизнь на зависть многим: что бы они ни сделали – как в профессиональной, так и в личной жизни – окружающим тут же хочется сделать так же. Пока же последователи пытаются повторить их успех, они уже достигают новых целей. 

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