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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
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Астролог назвал знаки Зодиака, которым звезды советуют носить серебро

У каждого из нас свой вкус и свои пристрастия в отношении украшений — как ювелирных изделий, так и бижутерии.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Золото разных цветов принято считать приоритетным, но тех, кто предпочитает серебро, ничуть не меньше, а, возможно и больше, хотя подходит оно не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым звезды советуют носить серебро.

Рыбы

Рыбы –яркие представители стихии Воды — поэтому серебро, как главный металл Луны, по энергетическим вибрациям совпадает с их собственные. Белый металл помогает им ориентироваться в самых разных — в том числе, и сложных — жизненных ситуаций, и обостряет их интуицию.

Водолей

Водолеям серебряные украшения приносят удачу как в профессиональном, так и в финансовом отношении — стоит им надеть кольцо или цепочку из этого металла, как их доходы сразу же возрастают, рабочие дела идут в гору, а личная жизнь налаживается самым неожиданным, но невероятно приятным образом.

Весы

Весы, испытывающие постоянные сложности с принятием важных решений, могут найти ответ на вопрос при помощи серебра, будь то чайная ложечка или массивный браслет. Стоит им взять его в руки или надеть, как внутри устанавливается равновесие, которого в другое время так не хватает предстаивтелям знака.

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