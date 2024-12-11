Астролог назвал знаки Зодиака, которыми легко манипулировать

Манипуляции – неотъемлемая часть нашего общения с другими людьми, ими в разной степени пользуются все без исключения.

Также – по-разному – мы поддаемся чужим манипуляциям: кого-то практически невозможно заставить сделать то, что нужно другим людям, а кто-то реагирует на чужие психологические хитрости с полуоборота – достаточно знать, какую струну в их душе нужно нажать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которыми легко манипулировать.

Рак

Раки – самый жалостливый знак Зодиака, причем, это чувство «срабатывает» у них не только по отношению к другим, но и к самим себе. Достаточно намекнуть представителям знака, что действия, к которым их подталкивают, помогут несправедливо обиженным, и они сделают все, что от них требуется.

Рыбы

Рыбы милосердны по своей натуре – они не могут равнодушно смотреть на то, как кто-то страдает, поэтому став – или прикинувшимся – таким, человек может добиться от них всего того, чего никогда не смог бы получить путем уговоров, объяснений или разумных доводов.

Лев

Ахиллесова пята Львов – уверенность в собственном величии и неотразимости. Тем, кто хочет чего-то от них добиться, просто нужно сказать, что кроме них никто и никогда ничего подобного не сделает, и все – можно брать их голыми руками – в буквальном смысле слова.

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