- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 598
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которыми нельзя манипулировать
Манипуляции — важная часть общения с другими людьми, все мы — кто больше, а кто меньше — пользуемся ими.
Одни легко «ведутся» на такие хитрости, а другие — никому не дают возможности управлять собой в корыстных целях. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которыми нельзя манипулировать.
Телец
Тельцам свойственна отложенная эмоциональная реакция на слова и действия окружающих их людей, которая никому не дает ими руководить. Можно десять раз повторить одно и то же, прежде чем представители знака обратят на них внимания, так что манипулировать ими очень непросто.
Скорпион
Скорпионы тщательно — и очень быстро — «сканируют» все, что говорят и делают окружающие, анализируя это и при этом четко докапываясь до сути. Ну а когда они точно понимают, какие цели преследует их собеседник, манипулировать ими становится просто невозможно — не стоит и стараться.
Водолей
Водолеи чаще находится, как говорят в таких случаях, на своей волне, которая практически никогда не совпадает с настроем окружающих, поэтому манипулировать ими бесполезно. Они все внимательно выслушают, но, поскольку у них в одно ухо влетит, а из другого — вылетит, сделают по-своему.
Читайте также: