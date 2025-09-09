Астролог назвал знаки Зодиака, которыми нельзя манипулировать

Гороскоп / © Credits

Одни легко «ведутся» на такие хитрости, а другие — никому не дают возможности управлять собой в корыстных целях. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которыми нельзя манипулировать.

Телец

Тельцам свойственна отложенная эмоциональная реакция на слова и действия окружающих их людей, которая никому не дает ими руководить. Можно десять раз повторить одно и то же, прежде чем представители знака обратят на них внимания, так что манипулировать ими очень непросто.

Скорпион

Скорпионы тщательно — и очень быстро — «сканируют» все, что говорят и делают окружающие, анализируя это и при этом четко докапываясь до сути. Ну а когда они точно понимают, какие цели преследует их собеседник, манипулировать ими становится просто невозможно — не стоит и стараться.

Водолей

Водолеи чаще находится, как говорят в таких случаях, на своей волне, которая практически никогда не совпадает с настроем окружающих, поэтому манипулировать ими бесполезно. Они все внимательно выслушают, но, поскольку у них в одно ухо влетит, а из другого — вылетит, сделают по-своему.

