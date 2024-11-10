Астролог назвал знаки Зодиака, который в любой момент могут нанести удар в спину

В отношениях – особенно с близкими людьми и друзьями –очень важна надежность и уверенность в том, что тебя не обманут и не предадут.

Увы, далеко не все могут похвастаться таким окружением – случается, что вместо крепкого тыла, который так важен для каждого из нас, мы получаем «второй фронт», в котором – совершенно неожиданно – и нас могут подвести, подставить и предать в любой момент. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые в любой момент могут нанести удар в спину.

Весы

Весы – при всей кажущейся мягкости и покладистости – обладают железным характером и, одновременно, резкой переменчивостью натуры. Под влиянием такого качества они способны как на возвышенные, так и на нечестные поступки, однм из которых и является предательство.

Дева

Девы легко могут придать кого угодно, если увидят в этом поступке свой – корыстный – интерес. Особенно нежелательно знакомить их с мужем или человеком, на которое существует большие – личные – планы: если он им приглянется, они найду способ его увести.

Близнецы

Близнецы могут быть опасны для окружающих – прежде всего, друзей – в карьерном и финансовом смысле. Они будут во всем идти навстречу и помогать, но – ровно до тех пор, пока им не покажется, что у них отнимают то, что принадлежит им – тут уж они никого не пожалеют.

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