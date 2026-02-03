- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 857
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, на которых нельзя давить: они назло сделают по-своему
Третий закон Ньютона, о котором нам рассказывали на уроках физики в школе, гласит: сила действия равно силе противодействия.
Вот только работает он не только в науке, но и в социуме. Так, есть люди, на которых — чтобы получить желаемое — нужно только слегка надавать, и есть те, в отношении которых нажим — лучший способ все испортить.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, на которых нельзя давить: назло сделают по-своему.
Стрелец
Стрельцы — не самый упрямый знак Зодиака, более того, в спорной ситуации они вполне могут согласиться и уступить, но только в том случае, если им приведут убедительные доводы в пользу такого решения. А вот давить на них нельзя ни в коем случае — тогда они решат, что их не уважают, и тут уже трудно будет их в чем-то убедить.
Овен
Овнов отличает редкостное — самое сильное во всем зодиакальном круге — упрямство, из-за которого им и слова нельзя говорить поперек. Услышав в словах собеседника хотя бы нотку принуждения, они все сделают наоборот, даже если в результате все произойдет им же во вред — в этот момент они думают не о последствиях, а о том, чтобы настоять на своем.
Козерог
Козероги всегда и во всем превыше всего ставят практическую пользу, и уж коль скоро они ее просчитали и нашли, сбить их с намеченного курса очень трудно. Если же их начинают убеждать в обратном, они видят в этом подвох и сопротивляются из всех сил — причем, делают это исключительно из добрых побуждений.
