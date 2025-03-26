Астролог назвал знаки Зодиака, на которых нельзя положиться

Дружба – это не только приятные светские беседы, но и возможность получить помощь в сложной житейской ситуации.
В самом деле, кто еще поддержит и окажет всемерное содействие, как не друзья и близкие, но, увы, не на всех из них можно рассчитывать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, на которых нельзя положиться.
Весы
Весы с трудом могут решить, стоит им помогать другим или нет: они будут сомневаться, взвешивая все доводы «за» и «против», и метаться из стороны в сторону, то давая согласие, то отменяя его – конце концов, они так затягивают процесс, что их помощь становится никому не нужной.
Близнецы
Близнецы в большинстве случаев проникаются чужими проблемами сразу же соглашаются помочь всем, чем могут. В таком случае очень важно, образно говоря, хватать его за руку и требовать исполнения обещанного, поскольку уже завтра они о нем забудут и никакой помощи никому не окажут.
Рыбы
Рыбы, как правило, внимательно выслушивают просьбу, с которой к ним обращаются, но чаще всего отвечают: «Увы, я ничем не могу тебе помочь». И дело не в их бессердечии, как можно было бы подумать, а в их неуверенности в том, что они действительно смогут это сделать.
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