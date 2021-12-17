Астролог назвал знаки Зодиака, настроение которых зависит от погоды

Все мы так или иначе зависим от погоды: солнце повысит настроение даже безнадежным пессимистам, а дождь ввергнет в уныние даже убежденных оптимистов.

Тем не менее есть люди, которые – позитивно или негативно – реагируют на погодные условия всегда и во всем: они облегчают – или, наоборот, осложняют – им жизнь. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, настроение которых зависит от погоды.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – люди сильные духом, в этом смысле они чаще всего превосходят все остальные знаки Зодиака. Но поскольку их сила имеет негативный вектор, любые обстоятельства, которые работают на него, они используют по назначению – проще говоря, если что-то может испортить настроение представителям знака, оно обязательно это сделает, и они с удовольствием будут пребывать в своем любимом – мрачном – настроении. И погода в списке опечаливающих их факторов стоит на одном из первых мест.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в силу своей двойственности никогда точно не могут определиться с тем, какая именно погода им нравится, поэтому ничто не может так же легко испортить им настроение, как дождь или снег, если они не совпадают с их внутренним настроем. Так, если оно легкое и воздушное, то совершенно несовместимо с ненастьем, а если мрачное, то ничто не станет так раздражать представителей знака, как солнце: светит тут, понимаешь ли, а кто его об этом просит, когда человек грустит?!

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи зависят от погоды в силу того, что она непосредственно отражается на творчестве, которое они привносят в любое свое занятие, если же их работа непосредственно связана с креативом, то это проявляется еще сильнее. Разумеется, прежде всего представители этого знака страдают от плохой погоды – в дождь и мрак за окном сложно вдохновенно творить, поскольку хочется спать, есть и бездельничать. Но иногда – если произведение, над которым они работают, соответствует минорной тональности – их выводит из себя яркое солнце за окном.

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