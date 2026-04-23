Астролог назвал знаки Зодиака, не понимающие последствий своих поступков

Взрослые люди, в отличие от детей, понимают не только смысл своих поступков, но и последствия, к которым они могут привести.

Но случается, что человек совершает действия, которые иначе как безрассудными и опрометчивыми не назовешь, совершенно не осознавая того, чем все это может для него закончится.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не понимают последствий своих поступков.

Водолей

Водолеи — это большие дети, которые могут просчитать последствия своих действий только на шаг вперед, но — не боле того. Неудивительно, что по причине такой непредусмотрительности они часто попадают в неловкое, а иногда и откровенно неприятное — и даже опасное — положение.

Лев

Львы, как правило, становятся жертвами собственного своеволия, которое заставляет их действовать, как их левая нога захочет. Они не столько не могут, сколько не хотят понимать, какие последствия могут повлечь и неразумные действия, считая их исключительно проблемой окружающих.

Рыбы

Рыб часто подводит логика, точнее — ее полное отсутствие: они заменяют реальность иллюзиями и фантазиями, а они редко дают правильный ответ на поставленные вопросы. В результате, столкнувшись с истинным положением дел, представители знака изумляются, почему все получилось так, а не иначе.

Читайте также: