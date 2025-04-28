Астролог назвал знаки Зодиака, не склонные к компромиссам

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Содержание Стрелец Телец Козерог

Для этого нужно немного — всего лишь учитывать не только свои, но и чужие интересы, но способны на такое «самопожертвование» далеко не все. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не склонны к компромиссам.

Стрелец

Стрельцы — главные максималисты зодиакального круга, для которых не существует переходных моментов и полутонов — только хорошее или плохое, черное или белое. Прибавьте к этому их уверенность в том, что они всегда правы, и получите несговорчивого человек, не склонного ни каким компромиссам.

Телец

Тельцов отличает редкостное упрямство, благодаря» которому они никому ничего не уступят, даже если будут понимать, что были неправы. Любой компромисс для них сродни поражению, поэтому они будут стоять на своем в любых обстоятельствах, даже если результат такого противостояние нанесет им ущерб.

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Козерог

Козерогам, несмотря на массу свойственных им положительных качеств, не обладают ментальной гибкостью: раз и навсегда установив для себя некую систему ценностей, они придерживаются ее пунктов в течение всей жизни. Изменять своим убеждениям они считают делом недостойным, вот и стоят на своем.

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