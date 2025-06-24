Астролог назвал знаки Зодиака, не способные одолеть точные науки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Водолей Стрелец Овен

Кому-то ближе «холодный жар цифр, а кому-то — „зеркало души человеческой“. Но чаще всего все-таки люди более или менее ориентируются в самых разных областях знаний, хотя есть и те, кому абсолютно неподвластны некоторые из них. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не способны одолеть точные науки.

Водолей

Водолеи, как самый креативный знак Зодиака, с цифрами не дружат категорически. Им непонятно, как вообще можно разбираться во всех этих вычислениях, кода существует мир творчества, основанный на фантазии — здесь они чувствуют себя на высоте, в то время как сталкиваясь с математикой или физикой, они впадают в панику.

Стрелец

Стрельцов никак не назовешь глупыми — напротив, они хорошо разбираются во многих отраслях знаний, но точные науки в этом смысле являются исключением. Например, приступая к решению математической задачи, представители знака впадают в ступор и чувствуют себя тупицами, а вот в гуманитарных дисциплинах они — настоящие профи.

Реклама

Овен

Овнам невыносимо скучно вести подсчеты, поэтому такое занятие кажется им утомительным — от него им хочется зевать. К тому же они очень быстро теряют к нему интерес, бросая его на половине дороги, так что успешного математика или физика из них не пучится. Единственное, что представители знака читают с удовольствием, — это деньги, и тут их можно понять.

Читайте также: