Гороскоп / © Credits

Реклама

Но у одних они специфические и узко профессиональные, когда человек, как Шерлок Холмс, знает только то, что необходимо ему для работы, а у других — касаются всех сфер жизни без исключения.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, о которых говорят, что они — ходячая энциклопедия.

Близнецы

Близнецы из тех, кто знает понемногу, но обо всем. О чем бы ни шел разговор в компании, они всегда смогут его поддержать. Причем, сделают это в присущей им манере — легко и ненавязчиво, без занудства, которым часто страдают люди, чьи знания глубоки и многогранны.

Реклама

Козерог

Козерогов отличает скромность, которая не позволяет им выпячивать присущие им позитивные качества, образованность и начитанность — в том числе. Но заговорить с ними можно на любую тему — собеседник будет поражен уровнем и полнотой их знаний.

Водолей

Водолеи очень любознательны, поэтому нет вопроса — какой бы сферы жизни он ни касался, на который они не знали бы ответа. Правда, знания представителей этого знака зачастую разрознены и несистематизированы, зато общаться с ними очень интересно — всегда можно узнать что-то новое.

Новости партнеров