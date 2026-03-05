- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, о которых говорят: с ними не соскучишься
Когда о человеке говорят, что с ним не соскучишься, это далеко не всегда говорит о его высоко развитом чувстве юмора.
Чаще речь идет о том, что никто не знает, чего от него ждать в следующую минуту, потому что он может выкинуть любой номер.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака о которых говорят: с ними не соскучишься.
Близнецы
Близнецы не дадут заскучать никому, поскольку они и сами не знают, чего ждать от себя: казалось бы, собираются действовать по одному сценарию, а затем берут и все делают по-другому, удивляя всех вокруг. Даже самих представителей знака такие поступки ставят в тупик, а об остальных тут и говорить не приходится.
Стрелец
Стрельцы — самые авантюрные представители зодиакального круга. Их поступки часто бывают неожиданными и абсолютно нелогичными, хотя и продиктованными исключительно добрыми намерениями. Жизнь с ними легко может стать целым калейдоскопом приключении, но спокойно и скучной она точно не будет.
Водолей
Водолеи кого угодно «развеселят» своей взбалмошностью, непоследовательностью и непредсказуемостью. Несмотря н на то, что зачастую эти их качества являются признаками их одаренности, в повседневном существовании вытерпеть их довольно сложно — жизнь с гением далеко не каждому по плечу.
Читайте также: