ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
131
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, о которых говорят: с ними не соскучишься

Когда о человеке говорят, что с ним не соскучишься, это далеко не всегда говорит о его высоко развитом чувстве юмора.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Чаще речь идет о том, что никто не знает, чего от него ждать в следующую минуту, потому что он может выкинуть любой номер.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака о которых говорят: с ними не соскучишься.

Близнецы

Близнецы не дадут заскучать никому, поскольку они и сами не знают, чего ждать от себя: казалось бы, собираются действовать по одному сценарию, а затем берут и все делают по-другому, удивляя всех вокруг. Даже самих представителей знака такие поступки ставят в тупик, а об остальных тут и говорить не приходится.

Стрелец

Стрельцы — самые авантюрные представители зодиакального круга. Их поступки часто бывают неожиданными и абсолютно нелогичными, хотя и продиктованными исключительно добрыми намерениями. Жизнь с ними легко может стать целым калейдоскопом приключении, но спокойно и скучной она точно не будет.

Водолей

Водолеи кого угодно «развеселят» своей взбалмошностью, непоследовательностью и непредсказуемостью. Несмотря н на то, что зачастую эти их качества являются признаками их одаренности, в повседневном существовании вытерпеть их довольно сложно — жизнь с гением далеко не каждому по плечу.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie