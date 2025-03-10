Астролог назвал знаки Зодиака, обещаниям которых нельзя верить

Увы, далеко не все заморачиваются такими моментами, раздавая обязательства направо и налево, поэтому рассчитывать на то, что они сдержат свое слово, большая ошибка. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, обещаниям которых нельзя верить.

Близнецы

Близнецы часто дают обещания, не подумав о том, как они будут их выполнять, а когда жизнь – или тот, кого они собирались облагодетельствовать – образно говор, прижимают их к стенке, потихоньку отходят в сторону, делая вид, что не помнят о своих обязательствах.

Рыбы

Рыбы легко дают обещания и также легко забирают их обратно, особенно если понимают, что для них выгоднее не делать того, в чем они, так сказать, поклялись другому человеку. Ну а дальше они особо не заморачиваются, полагая, что не все обещания выполняются, так что беспокоиться не стоит.

Водолей

Водолеи не сдерживают своих обещаний потому, что… забывают о том, что кого-о в чем-то обнадежили. Спустя какое-то время они вспоминают о том, что кого-то обманули и даже испытывают стыд, но недолго – они быстро переключаются на что-то им более интересное.

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