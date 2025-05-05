Астролог назвал знаки Зодиака, обладающие плохой репутацией

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Содержание Овен Близнецы Рак

Но, увы, далеко не все могут ею похвастаться — зачастую один неловкий поступок или неосторожнее слово могут негативно сказаться на имидже, нарабатываемом годами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают плохой репутацией.

Овен

Овны слишком стремительны для того, чтобы все делать качественно. Допуская ошибки то тут, то там, они очень редко могут похвастаться тем, что к результатам их работы никоим случаем нельзя придраться. Возможно, именно поэтому им далеко не всегда доверяют действительно важные направления в работе.

Близнецы

Близнецы — разумеется, «низкие» представители этого знака — «славятся» своей, мягко говоря, двойственностью, а, грубо выражаясь, двуличием. На них иногда нельзя положиться: сегодня они говорят одно, а завтра — совсем другое, поэтому связываться с ними в решении серьезных проектов нежелательно.

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Рак

Раков отличает повышенная эмоциональность, от которой страдают не только окружающие, но и они сами. Представители знаки чересчур истеричные, слезливые и капризные, из-за чего общаться с ними не очень хочется как сотрудникам, так и близким людям — даже они никогда не знают, чего от них ждать.

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