Астролог назвал знаки Зодиака, обладающие самой сильной выдержкой

Но никто не будет спорить с тем, что в непростой ситуации лучше демонстрировать хладнокровие – так гораздо легче выйти из любой ситуации, вот только не всем оно присуще. Астролог Людмила Булгакова назвала аки Зодиака, обладающие самой сильной выдержкой.

Дева

Дев в любых житейских ситуациях, включая серьёзные испытания, выручает присущий им холодный и трезвый расчет. Вместо того, чтобы бегать из угла в угол и страдальчески заламывать руки, они спокойно все анализируют и делают один, единственно верный вывод относительно того, как им необходимо поступить.

Телец

Тельцам выдержка свойственна от природы – этот земной знак обладает ею в силу присущей ему неторопливости. Не в обиду будет сказано его представителям, до них просто долго доходят все случившиеся с ними обстоятельства, из-за чего они не успевают испугаться, а когда их психика дает сигнал, они понимают, что нужно делать.

Козерог

Козерогов во всех – непростых – житейских ситуациях выручает их практичность. Пока другие переживают по поводу обстоятельств, которые кажутся им трудноразрешимыми, а в некоторых случаях и непреодолимыми, представители знака прикидывают, какую пользу можно из них извлечь – разумеется, в такое время им не до переживаний.

