Астролог назвал знаки Зодиака, обладающие самыми красивыми и ухоженными волосами

Как известно, не бывает некрасивых женщин – бывают неудачные прически, поэтому не стоит ими пренебрегать.

Тем не менее далеко не все могут похвастаться роскошными локонами. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают самыми красивыми и ухоженными локонами.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, уверенные в своем царском – не по рождению, а по убеждению – происхождении, считают, что достойны всего лучшего, и волосы в этом ряду занимают не последнее место. Надо признать, что представители этого знака получают прекрасную шевелюру от рождения – именно волосы являются их главной привлекательную чертой, которую они часто в шутку называют "львиной гривой". Но и отдать им должное тоже необходимо: они ухаживают за локонами, применяя при этом самые дорогие косметические средства.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы вообще любят и умеют ухаживать за своей внешностью и тратят на это занятие каждую свободную минуту. Тем не менее именно волосы для представителей знака – визитная карточка, поэтому они уделяют им особое внимание. Вы никогда не увидите их с немытыми волосами, они вовремя закрашивают отросшие корни и состригают кончики – таких ошибок они не допускают, ведь их внешний вид, несмотря ни на что, должен быть безупречным, и этому не помешают даже падающие с неба камни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – знак, представители которого являются, образно выражаясь, творцами и "инженерами" собственной внешности. К полученным от рождения роскошным внешним данным они относятся как к подарку судьбы, но, если те будут скудными, представители знака тоже расстраиваться не станут, а выжмут из них все, что можно – как сок из лимона. И даже если у них на голове волос, по выражению Жванецкого, "осталось на одну заварку", они придумают такую прическу, что окружающим останется только восторгаться.

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