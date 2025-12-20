Астролог назвал знаки Зодиака, обладающие собственническим инстинктом

Гороскоп / © Credits

Для людей, которым свойственен этот инстинкт, очень важно, чтобы он всегда — или практически всегда — был рядом, а они бы контролировали не только каждый его шаг, но желательно и мысли, что может доставлять любимому человеку серьезный моральный дискомфорт.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые обладают собственническим инстинктом.

Телец

Тельцы — главные собственники Зодиака, они стремятся единолично владеть принадлежащими им вещами, и любимый человек- или друг — в этом смысле не является для них исключением. Заметив, что он позволил только посмотреть на кого-то другого, он устроят скандал, а в случае расставания будет цепляться за отношения до последнего.

Рак

Раки, как самый семейный и домашний знак зодиакального круга, нуждаются в стабильности — как моральной, так и материальной, а достичь такого состояния можно только тогда, когда любимый человек всецело принадлежит тебе — именно поэтому представители знака так остро переживают змены6 они подрывают основы отношений.

Козерог

Козероги, демонстрируя свой инстинкт собственничества, не хотят ничего плохого — просто таким образом они создают и поддерживают порядок, который, по их мнению, должен составлять основу счастливой жизни, а позволить близкому человеку заглядываться на кого-то другого — значит, внести в свою жизнь хаос и позволить ему править в ней.

