Астролог назвал знаки Зодиака, общение с которыми вызывает радость

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Содержание Стрелец Водолей Весы

Неудивительно, что к первым мы тянемся, а вторых стараемся избегать, но есть и те, кто способен даже небольшой и, казалось бы, незначительный разговор превратить в настоящий праздник, после которого собеседник целый день будет улыбаться. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, общение с которым вызывает у других радость.

Стрелец

Стрельцы буквально излучают позитив, поэтому с ними охотно общаются самые разные люди на всех уровнях – от близких и любимых – до портье и консьержев. Правда, представители знака – не самые глубокие собеседники, но большинству из собеседников разговоры про бином Ньютона не нужны.

Водолей

Секрет Водолеев как приятных собеседников состоит в том, что они, испытывая искреннюю заинтересованность в них, находят подход к каждому, развивая интересную тему для общения именно с этим – конкретным – человеком. Неудивительно, что от друзей-приятелей у них нет отбоя.

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Весы

Весы могут подольститься к любому – даже, мягко говоря – не самому приятном собеседнику. Все дело в их умении делать комплименты, ну, а поскольку говорят оии их абсолютно искренне, людям очень нравится с ними общаться, ведь такой разговор – это всегда порция хорошего настроения.

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