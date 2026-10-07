Астролог назвал знаки Зодиака, от которых быстрее всего прилетает бумеранг

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Но если в одном случае он может и припозднится, то в другом — не заставляет себя долго ждать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, от которых нам быстрее всего прилетает бумеранг.

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Стрелец

Стрельцы — один из самых беззлобных знаков Зодиака, представители которого не помнят обид и довольно быстро мирятся даже с теми, кто перед ними виноват. Возможно, именно поэтому дела у тех, кто сам занес себя в список их врагов, идут не очень хорошо — они довольно быстро получают от судьбы «сдачи».

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Дева

Девы не спускают обид никому — ни своим, ни чужим. Напротив, они их затаивают и разрабатывают у себя в голове четкий и логичный план мести, который осуществляют максимально точно и спокойно, без нервов. А окружающим говорят, что у них просто очень воинственный ангел-хранитель, который не дает их в обиду.

Рак

Раков звезды обижать не рекомендуют поскольку удара в ответ они, как правило, нанести не могут –только льют слезы и жалуются на то, как некрасиво с ними поступили. Но, поскольку в мире все-таки существует справедливость, бумеранг настигает их обидчиков быстро, хотя они и сами не понимают, как это произошло.

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