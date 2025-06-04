Астролог назвал знаки Зодиака, от которых не дождешься подарков

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Содержание Близнецы Дева Телец

Такие, например, как любовь, дружба, симпатия, взаимопонимание — перечислять можно если и не бесконечно, то довольно долго. Тем не менее презенты, которые мы делаем друг другу, дополняют общение, делая его еще более приятным, однако не все — по самым разным причинам — готовы их делать. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, от которых подарков не дождешься.

Близнецы

Близнецы редко задумываются о том, что окружающие их люди тоже хотят получать подарки, особенно если ситуация тому благоприятствует — например, на день рождения или другой праздник. Если деваться будет некуда, они вспомнят о наборе моющих средств из гостиницы.

Дева

Девы очень любят подарки, но только в том случае, если они их получают, отдавать — в данном случае дарить — что-либо представители знака категорически не любят. В крайнем случае, если положение в этом смысле окажется безвыходным, они презентуют что-то совсем им не нужное.

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Телец

Тельцов смело можно называть одним и самых скупых знаков Зодиака, которые уверены, что подарки — это пустая трата денег, которым, по их мнению, можно найти применение. Если обойтись без подарка никак нельзя, они, так и быть, передарят то, что им не понравилось или не подошло.

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