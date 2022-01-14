Астролог назвал знаки Зодиака, питающие слабость к фастфуду

С тем, что фастфуд – вредная для организма еда, впрочем, как и с тем, что она очень вкусная, никто спорить не будет.

Тем не менее кто-то из нас может спокойно обойтись без гамбургеров и чизбургеров, а кто-то – совершенно не состоянии перед ними устоять. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые имеют слабость к фастфуду.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, обожают вкусную еду, и одинаково сильно пристрастны как к традиционным домашним блюдам, которые готовили им мама и бабушки, так и к любым новинкам в области кулинарии, если, конечно, они не столько полезные, сколько вкусные. Фастфуд всегда притягивает своими вкусовыми качествами, поэтому представители знака никак не могут пройти мимо кафе и ресторанов быстрого питания, поэтому им, чтобы окончательно не испортить фигуру, лучше обходить такие заведения десятой дорогой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы в глазах окружающих хотят выглядеть комильфо, поэтому, если их спросить, чем они питаются, то они, скорее всего, скажут, что их рацион составляет нектар с цветов и капельки росы, ну или нечто очень полезное и низкокалорийное в виде проростков пшеницы или – в крайнем случае – гречка без соли на кефире. На самом деле представители знака совсем не против вредной еды – такой, как фастфуд – главное, чтобы никто об этом не узнал и не упрекнул их в том, что на самом деле они совсем не такие ангелы, которыми хотят казаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги по большому счету равнодушны к еде. Нет, нельзя сказать, что им все равно, что есть – от всякого рода вкусностей они, разумеется, не откажутся, но, будучи занятыми, они вполне могут что-нибудь проглотить, как говорится, не глядя. И в таких случаях фастфуд для них – лучшее решение, которое они могут принять: и относительно недорого, и очень вкусно. Главное, не злоупотреблять лапшой быстрого приготовления, к которой представители знака питают особую слабость – они не получат от нее ничего, кроме вреда.

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