Астролог назвал знаки Зодиака, под которыми чаще всего рождаются фальшивые люди

Искренность всегда была большой редкостью в общении между людьми, и в наше время она встречается не чаще, чем обычно.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В общении мы слишком многое скрываем друг от друга либо выдаем желаем за действительностью, то есть, опять-таки лукавим.

Но если большая часть из нас делает это от случая к случаю, то есть и те, для кого фальшь — их обычное поведение. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, под которым чаще всего рождаются фальшивые люди.

Близнецы

Близнецы часто говорят не то, что думают, поскольку они и сами не знают, какой у них взгляд на тот или иной предмет: сегодня он у них один, а завтра — другой. Именно поэтому они высказывают самые разные — порой противоположные — суждения, что и порождает у других мнение о том, что они — фальшивы.

Весы

Весы часто фальшивят из желания нравиться всем без исключения, и именно поэтому — из боязни кого-либо обидеть — они часто говорят не то, что думают, а то, что хочет услышать их собеседник. Чаще всего их фальшь выражается в комплиментах, которые они отвешивают направо и налево, но е, кому они предназначены, этого не замечают.

Рак

Раки очень боятся кого-либо обидеть, поэтому перестраховываются, говоря то, чего не думают. В результате представители этого — мягкого и застенчивого — знака часто лукавят, что производит на других — особенно на тех, кто знает правду — впечатление фальши, которая, впрочем, далеко не так безобидна, как может показаться.

