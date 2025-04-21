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ТСН в социальных сетях

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Категория
Астрология
Количество просмотров
2066
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, под которыми рождаются самые богатые люди планеты

Считается, что по-настоящему богатыми могут стать только трудолюбивые люди, которые не жалеют на свою работу ни времени, ни сил.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Астролог назвал знаки Зодиака, под которыми рождаются самые богатые люди планеты

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Но существует и еще один способ разбогатеть – родиться под правильным знаком Зодиака, которые сулит находящимся под их покровительством людям золотые горы – в бокальном смысле слова. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака. Под которыми рождаются самые богатые люди планеты.

Телец

Тельцы, даже согласно давшему им название тотема – кто из нас не слышал про золотого тельца – как магнитом притягивают деньги самим фактом своего рождения. Причем, и это немаловажно, иногда они практически ничего для этого не делают, а деньги текут рекой.

Овен

Овны берут своей энергичностью, упорством и настойчивостью. Нет такой цели – прежде всего, профессиональной – которой они не могли бы достичь, и этим охотно пользуются как они сами, так и их работодатели, которые, к тому же, очень хорошо и щедро их труд оплачивают.

Весы

Весы спокойный и уравновешенный знак, представители которого тем не менее, находятся на третьей позиции рейтинга самых богатых и состоятельных. Их сильная сторона – в силу присущей им дипломатичности умение договариваться с любыми – даже очень сложными – деловыми партнерами.

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Дата публикации
Количество просмотров
2066
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