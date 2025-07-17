Астролог назвал знаки Зодиака, родившиеся под счастливой звездой

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Содержание Близнецы Скорпион Лев

Но существует и третья, пусть и немногочисленная, категория этим людям жизнь все преподносит на «блюдечке с голубой каемочкой» — считается, что своим невероятным везением они обязаны времени своего появления на свет. Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, которые родились под счастливой звездой.

Близнецы

Близнецы — самый легкий на подъем знаки Зодиака, возможно, именно поэтому им все — или почти все — в жизни дается легко. Как-то так — сами по себе — скалываются обстоятельства, что представители этого знака в любом случае неизменно оказываются в выигрыше.

Скорпион

Скорпионы, хоть и являются самым магическим знаком Зодиака, своим редкостным везением обязаны вполне реальным — можно даже сказать, прозаическим причинам. Выиграть всегда и везде им позволяет собственное подозрение, которое все учитывает и «выдает» правильный ответ.

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Лев

Львы в списке любимчиков судьбы, пожалуй, находятся на первом месте: они все получают просто так, без каких-либо усилий стараний. Возможно, так происходит потому, что представители знака так царственны и уверены в себе, что все, включая фортуну, хотя сделать им что-то приятное.

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