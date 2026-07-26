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Астролог назвал знаки Зодиака, рядом с которыми окружающие ощущают дискомфорт
Общение с находящимися рядом людьми приносит нам самые разные эмоции — от положительных до резко отрицательных.
Иногда для этого с ними даже не нужно общаться — энергетическое поле, возникающее вокруг них, говорит сама за себя.
Астролог Людмила Булгакова назвал знаки Зодиака, рядом с которым окружающие ощущают моральный дискомфорт.
Дева
Девы смотрят на каждого — даже незнакомого им — человека взыскующе, так, как будто бы уже заранее подозревают его в неподобающем поведении. Столкнувшись с ними, даже до предъявления какого-либо обвинения, уже хочется оправдываться, а в некоторых случаях и извиняться — трудно о относиться к такому соседству.
Скорпион
Скорпионы — это ходячий рентген, представители этого знака видят окружающих их людей насквозь, неудивительно, что под их взглядом можно почувствовать себя неуютно: мало кому может понравиться, когда посторонний человек «заглядывает» тебе в голову, обнаруживая не только намерения, но и мысли — как позитивные, так и негативные.
Лев
Львы — как ни странно это прозвучит — кого угодно могут утомить широтой своей натуры: они слишком шумны, деятельны и активны, чтобы рядом с ними можно было чувствовать себя спокойно и комфортно. И если поначалу такое их поведение может даже понравиться, то спустя не самое продолжительное время от этого начинаешь уставать.
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