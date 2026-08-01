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Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми легче всего развестись
Если бывают свадьбы, не обойтись и без разводов, но в каждом конкретном случае оии проходят по разным сценариям.
Одни из нас цепко — до последнего — держатся за свою вторую половинку, а другие легко отпускают бывшего спутника жизни, не удерживая того, кто решил уйти.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, с которыми легче всего развестись.
Водолей
Водолеи — как главные пофигисты зодиакального круга — смотрят на вещи, связанные, в том числе, и с их личной жизнью, примитивно просто: есть любовь — хорошо, нет — разбежались и забыли друг о друге. Развод не станет для них трагедией, и держатся за отношения, которые отжили свое, не будут.
Скорпион
Скорпионы очень болезненно воспринимают любой разрыв в отношениях, и развод в этом смысле для них — не исключение, но демонстрировать свои переживания представители знака не будут. Они легко — и без надрыва — отпустят в свободный полет спутника жизни, а страдать будут наедине с самими собой.
Стрелец
Стрельцы, узнав о том, что с ними хотят развестись, поначалу очень сильно расстроятся, но довольно быстро сообразят, что новое — свободное — положение дает им массу преимуществ, а потому имеет смысл быстро поставить подпись под необходимыми документами и полететь на отдых, пока лето не кончилось.
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