Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми лучше не спорить

Говорят, в споре рождается истина, но далеко не все обладают навыками ведения дискуссии, в которой каждый отстаивает свое мнение.

ёЕсть люди, вступать с которыми в спор не только неприятно, но и опасно – это может быть чревато серьезными последствиями. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, с которыми лучше не спорить.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны не умеют спорить деликатно и цивилизованно: чувствуя, что проигрывают, они, ощущая резкую нехватку хладнокровия и аргументов, впадают в невменяемое состояние и могут дойти до высшей степени раздражительности – вплоть до рукоприкладства. Спорить с таким человеком практически невозможно, потому что он не слышит собеседника – ему просто невозможно объяснить, что он рассуждает неправильно. Впрочем, даже если подсознательно представитель этого знака понимают, что заблуждаются, они – в силу присущего им упрямства – никогда этого не признают.

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Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – так уж они устроены – не хотят слышать того, что им неприятно. Если их все устраивает в том, что им говорят, они, пожалуй, поддержат беседу и даже выскажут свое – как они считают – авторитетное мнение на этот счет, подбирая действительно убедительные аргументы. Но, если собеседник выскажет мнение, которое категорически не совпадает с их собственными взглядами, или – не дай бог – им не нравится, они просто перестанут отвечать на вопросы, а то и вовсе безапелляционно заявят, что не хотят об этом говорить. Продолжать после этого общение – как спор, так и просто разговор – будет невозможно.

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Лев (23.07 – 21.08)

Львы в споре превращаются в настоящих актеров: они смеются, плачут, жестикулируют и высказывают сомнительные аргументы, в которые искренне верят. Переспорить и переубедить их могут только другие представители этого знака, поскольку говорить они будут на одном языке – в остальных случаях эти царственные особы останутся победителями на "поле боя", поскольку их собеседники, понимая, что бессильны, просто ретируются в неизвестном направлении. В общем, тот, кто решит спорить со Львом, должен быть готов играть по его правилам.

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