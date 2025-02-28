Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми лучше не жить по соседству

Говорят, что, переезжая на новое место жительства, нужно выбирать не дом или квартиру, а соседей.
И доля истины в таком утверждении есть, поскольку в лице тех, кто живет рядом, можно приобрести близких друзей, а можно и врагов, которые превратят нашу жизнь в ад. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, с которыми лучше не жить рядом.
Овен
Овны – самый вспыльчивый знак зодиака, которые – в момент злости или ярости – могут стать агрессивными, а порой и опасными для окружающих. Трудно предусмотреть, что именно выведет их из себя – громкая музыка или лающая собака, а вот последствия могут оказаться серьезными.
Дева
Девы непроста пользуются репутацией зануд: будучи совершенством – или почти совершенством – сами, они требуют того же от других, поэтому их может вывести из себя даже сдвинутый с места коврик у двери, а уж они позаботятся о том, чтобы доконать «провинившегося» своими придирками.
Водолей
Водолеи любят праздники, причем, устраивают их как по вескому поводу, так и без него, поэтому им ничего не стоит включить громкую музыку даже в пять утра. Оправданием для них может служить тот факт, что делают они это не по зобе – они просто не думают о том, что кому-то она может мешать.
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