Астролог назвал знаки Зодиака, с которыми надо дружить

И совершенно напрасно это делаем, поскольку время рождения может многое рассказать о том, каким будет общение с каждым конкретным человеком. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, с которыми нужно дружить.

Водолей

С Водолеями никогда не бывает скучно, и это обязательно нужно учитывать тем, кто не терпит в отношениях с другими людьми — особенно друзьями и близкими — тоски и уныния. Представители знака обеспечат им фейерверк эмоций, да и чувство юмора, которым они обладают, сделает каждую встречу незабываемой — в хорошем смысле слова.

Стрелец

Стрельцы — самые компанейские и легкие на подъем представители Зодиака, с которыми легко и весело проводить время. Они могут за полчаса собраться и оправиться на край света, прихватив с собой парочку лучших друзей, да и создавать благоприятный моральный климат — как в коллективе, так и в личной жизни — они умеют виртуозно.

Рыбы

Рыбы «работают» главными жилетками Зодиака: они утешают всех, кто попадается им под руку, но друзьям, конечно, достается больше любви и внимания, чем остальным. Так что дружить с представителями этого знака очень приятно — к ним всегда можно обратиться за моральной помощью и поддержкой и не тратиться на психотерапевта.

