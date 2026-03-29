Астролог назвал знаки Зодиака с низким порогом эмпатии

Мы нуждаемся в их сочувствии, сопереживании, способности понимать наши чувства и переживания, но, по самым разным причинам, получаем все это далеко не всегда. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с низким порогом эмпатии.

Овен

Овнов нельзя назвать черствыми и неспособными к сопереживанию, но проявить эти качества сполна мешает свойственный им крайний эгоцентризм. В любой жизненной ситуации они ставят на первое место себя, а, значит, на сочувствие другим — даже если они всерьез в этом нуждаются — сил и желания у них уже не остается.

Телец

Тельцы знак незлобивый, но, увы, равнодушный — его предстаивтелям лень тратить моральные силы на сочувствие и сопереживание по отношению кому-либо. Также они не умеют — и иногда и откровенно не хотят — ставить себя на место нуждающегося в их эмоциональном участии человека, а без этого эмпатия невозможна.

Близнецы

Близнецы доброжелательны и общительны, но при этом поверхностны — в отношениях они никогда не «копают» глубоко. А, значит, бывают не в состоянии по-настоящему прочувствовать то, что переживает другой человек, и, как следствие, недооценивает их беспокойство, считая, что в таком случае переживать не о чем.

