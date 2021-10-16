Астролог назвал знаки Зодиака с отменным чувством юмора

Юмор имеет огромное значение в нашей жизни – он примиряет наc с действительностью, которая далеко не всегда радует.

И тут на помощь приходит хорошая шутка, над которой хочется смеяться: а человеку, который смеется, легче преодолевать жизненные невзгоды. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, обладающие отменным чувством юмора.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы отличаются утонченным чувством юмора: они хорошо чувствуют смешное и подмечают его в окружающем пространстве. Их шутки хочется повторять снова и снова: будучи многократно произнесенными, они не надоедают, а приобретают "вкус" и лоск. От представителей знака никогда не услышишь скабрезностей и сальных намеков, их юмор уместен в любой социальной среде и в любом обществе – как мужском, так и женском.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы на любой случай найдут шутки или анекдот, который расскажут своему собеседнику в честь, как им кажется, подходящего случая. Правда, у их юмора есть один недостаток – временами он бывает грубоватым, но, поскольку представители знака так не считают, они от него не откажутся. А еще они часто первыми смеются над тем, что сказали, причем делают это громко и заразительно, при этом они так обаятельны, что им все прощают.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы тонко чувствуют смешное, но их юмор часто бывает злым и жестоким – им трудно удержаться от того, чтобы под видом шутки не уколоть кого-то, кто, на их взгляд, этого заслуживает. Они также большие поклонники черного юмора, который считают наиболее адекватным окружающей нас действительно, и искренне удивляются, если собеседник отказывается оценить их своеобразные шутки по первому разряду.

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