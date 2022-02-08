Астролог назвал знаки Зодиака с плохой памятью 

Принято считать, что плохая память только у людей с возрастной деменцией, но это не так.

Зачастую плохая – или, как принято говорить, девичья – память отличает и вполне молодых и даже юных особ. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с плохой памятью.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как знак воздуха, очень ветрены, а потому крайне редко зацикливаются на каких-то событиях своей жизни, даже если для других они были бы серьезными и значимыми. Представители знака все время стремятся вперед и вверх, поэтому прошедшие события уже не имеют для них значения, а стало быть, и зацикливаться на них не имеет никакого смысла – во всяком случае, именно так они и считают. Нет, конечно, если напомнить им о них, они все-таки вспомнят, но буквально через пять минут забудут вновь.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, будучи самым креативным знаком в зодиакальном круге, часто находятся под влиянием творческих идей, которые отвлекают их от мирских событий. Они помогают им создавать шедевры, даже если речь идет о работе над мебелью или ремонте в доме – представители знака в любое занятие внесут нотку творческой утонченности. Бытовыми – или любыми другими – делами, не имеющими отношения к основной работе, они занимаются попятно, не сосредоточиваясь на них, поэтому, спустя уже час, вполне могут о них не вспомнить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы известны тем, что большую часть времени витают в облаках, мечтая о том, чего им в данный момент не хватает: чаще всего речь идет о любви, но в списке их желаний также часто значатся путешествия или элитная недвижимость. Неудивительно, что менее значимые события имеют для представителей знака минимальное значение: они не обращают на них внимания и уж тем более не запоминают их. Кстати, касается это и менее значительных вещей: им можно несколько раз рассказывать один и тот же анекдот – они будут воспринимать его как новый.

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