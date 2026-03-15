Астролог назвал знаки Зодиака с самой низкой самооценкой
Самооценка — не только внутреннее, но и внешнее отражение отношения человека к себе — своим достоинствам и недостаткам.
Окружающие нас люди очень четко и точно считывают наше отношение к себе и, по утверждению психологов, относятся к нам так же неуважительно, как и мы к себе.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с самой низкой самооценкой.
Весы
Присущие Весам перманентные сомнения в себе и, как следствие, в своих действиях, выдают низкую самооценку, от которой часто — в силу своей интеллигентности и утонченности — страдают представители этого знака. Неудивительно, что в результате они совершают досадные, но неизбежные при таком восприятии самих себя ошибки.
Рыбы
Рыбы, как самый чувствительный и, одновременно, милосердный знак зодиакального круга, не только сочувствуют другим людям, но и сами нуждаются в утешении. Им кажется, что они не могут справиться со многими ситуациями — и связанными с ними эмоциональными последствиями, а это говорит об их заниженной самооценке.
Лев
Присутствие в этом рейтинге Львов многих может удивить, поскольку на многих они производят впечатление самоуверенных — иногда даже чересчур — людей. Но тот факт, что они постоянно нуждаются в чужом одобрении, говорит об отсутствии у них должного- высокого — уровня самооценки, которой они вынуждены постоянно подпитываться.
