Астролог назвал знаки Зодиака с самым отвратительным характером

Гороскоп / © Credits

Реклама

Вот только у одних он легкий и покладистый, а у других настолько тяжелый, что общение с ними выводит из себя даже обладателей ангельского нрава.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с самым отвратительным характером.

Овен

С Овнами трудно общаться по причине их вспыльчивости: когда им что-то не нравится, они реагируют резко и вспыхивают мгновенно. Правда, они так же быстро «остывают», но в непродолжительный момент своей реактивности могут наговорить — и даже сделать — то, о чем все, включая их самих, будут вспоминать с ужасом.

Реклама

Дева

Девы умеют настоять на своем в любой ситуации и любой жизненной сфере, при этом они не кричат и не скандалят, просто постепенно и поступательно давят на того, от кого хотят чего-то добиться. Надо обладать особым складом характера, чтобы вытерпеть такой — перманентный — стресс, поэтому общаться с представителями знака могут не все.

Телец

Тельцов отличает не только редкостное упрямство и отложенная вспыльчивость, которую они могут продемонстрировать и через сутки после конфликта, но и редкая — слоновья — злопамятность. Представители знака никогда не забывают обид — как истинных и мнимых, и могут испортить жизнь пдругим остоянными напоминаниями о них.

Читайте также: