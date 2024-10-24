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Астролог назвал знаки Зодиака с сердцем из чистого золота

Астролог назвал знаки Зодиака с сердцем из чистого золота

Прогноз астролога / Фото: Credits

Приятно иметь дело с добрыми людьми – они не только не обидят и не обманут, но и поддержат в сложной ситуации. 

Каждый из нас по собственному опыту знает, что хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих – именно они помогли нам, когда мы оказались в ситуации, которая казалась – а, возможно, и была – безвыходной. Интересно, что такое душевное качество часто зависит от времени рождения. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с сердцем из чистого золота. 

Рыбы

Доброта Рыб – в их милосердии: они умеют сочувствовать людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а если у них есть малейшая возможность им помочь, то обязательно это сделают. Те, в чьем окружении есть представители этого знака, могут не сомневаться: их не оставят в беде. 

Лев 

Львы – как морально сильные и уверенные в себе люди – считают, что помощь – как моральная, так и материальная – тем, кто в не й нуждается, является их прямой обязанностью. Причем, их зачастую об этом и просить не нужно – они, как говорится, «сами предложат и сами все дадут». 

Рак 

Раки, пожалуй, самый жалостливый знак Зодиака, поэтому они не могут пройти мимо того, кто находится в бедственном положении – мокнущую под дождем кошку они обязательно заберут домой, а бродячей собаке отдадут обед, который несут на работу, не говоря уже о людях, терпящих бедствие. 

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