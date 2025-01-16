Астролог назвал знаки Зодиака с тяжелой судьбой

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что у каждого из нас своя судьба – то есть, события, которые, как принято говорить, написаны нам на роду.

Не является секретом и тот факт, что одних судьба балует, а к другим – чрезмерно, и порой несправедливо, строга, и очень часто как то, так и другое, зависит от времени рождения человека. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с тяжелой судьбой.

Козерог

Козероги, которых мы знаем как самых трудолюбивых представителей зодиакального круга, всю свою жизнь вынуждены покорять профессиональные вершины – причем, как только им удается взять одну, перед ними тут же вырастает другая, что их совсем не радует

Скорпион

Скорпионы чаще других попадают в истории, связанные с повышенной турбулентностью, что заставляет представителей знака проявлять присущие им силу воли, терпение, находчивость и умение жить и работать под давление – как обстоятельств, так и окружающих их людей.

Рыбы

Рыбы, как один из самых ранимых знаков Зодиака, остро реагирую на любые «уколы», которые время от времени делает им судьба, поэтому им кажется, что они самые разнесчастные люди на Земле, хотя на самом деле это не так, но убедить этих страдальцев практически невозможно.

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