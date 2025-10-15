- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака с завышенной самооценкой
Значение самооценки преувеличить — при всем желании — нельзя, она является побудительным мотивом во многих действиях.
Но и чрезмерное преувеличение своих способностей и, как следствие, собственной ценности, нежелательно — оно заставляет совершать ошибки, не все из которых в состоянии исправить. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с завышенной самооценкой.
Лев
Львы — пожалуй, самый уверенный в себе и своих силах знак Зодиака — влюбленность его представителей в самих себя поистине не знает границ. Они уверены, что могут решить любую задачу, какой бы сферы жизни она ни касалась, и достойны самого лучшего, и — всегда это получают.
Овен
Овны абсолютно уверены в том, что нет такого препятствия, которое они не могли бы преодолеть, поскольку на их стороне стремительность, упорство и настойчивость. Достичь поставленной цели им действительно удается — за исключением тех случаев, когда они на бегу охладевают к своей идее.
Весы
У Весов завышенная самооценка связана с их отношениями с противоположном полом: представители знака считают, что могут покорить любого, на кого упадет их взгляд. Надо отдать им должное: они легко добиваются такого результата при помощи многочисленных комплиментов.
