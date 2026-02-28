- Дата публикации
Астролог назвал знаки Зодиака с железными нервами
Нервная система у каждого своя — у одних разбалансирована, у других — сведена в единый мощный кулак.
Зависит ее состояние от многих факторов, среди которых не последнее место занимает и время рождения — его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака с железными нервами.
Телец
Тельцов отличает спокойствие в любой — даже очень сложной — ситуации, не потому что они такие «железные» люди, просто они на все реагировать с опозданием, что и позволяет им, как говорят в народе, не пороть горячку. Пока другие бьются в истерике, они смотрят на жизнь спокойно — без нервов и лишних переживаний
Скорпион
Скорпионов с полным правом можно назвать людьми со стальными — или железными — нервами, во всяком случае, во всяко случае именно так видят их окружающие люди. Наедине с самими собой ои совсем другие — нервные и даже расторможенные, но этого никто не знает — представители знака хорошо хранят свои тайны.
Дева
Девы не считают силу своего — железного — характера подвигом или доблестью, они просто так живут = иначе не умеют. Все у них должно быть расставлено по своим местам, разложено по полочкам — в общем, строгая организация и дисциплина, иначе желаемых результатов не добиться — ни им самим, ни тем, кто находится рядом.
