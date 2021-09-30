Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к алкоголизму

Как известно, в малых дозах алкоголь является лекарством, а в больших – ядом.

Тем не менее, находятся люди, которые посвящают зеленому змию всю свою жизнь – кто-то сознательно, а кто-то поневоле, потому что так ему написано на роду. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к алкоголизму.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – в силу присущей им коммуникабельности – как известно, часто выбирают профессии, связанные с общением с большим количеством людей и, как следствие, разнообразными праздниками, фуршетами и вечеринками. Поскольку они редко проходит без спиртного, то представители знака со слабой волей вполне могут пристраститься к нему, поэтому им стоит держаться себя в руках и ограничивать употребление горячительных напитков, если, конечно, они не хотят стать алкоголиками.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто страдают от собственного жизнелюбия и любопытства: они так хотят взять от жизни все, что безрассудно бросаются в любые авантюры и пробуют все, что кажется им привлекательным. Неудивительно, что алкоголь входит в список вещей, которые их искушают, ну а поскольку представители знака больше других подвержены влиянию спиртного, они легко и быстро «подсаживаются» на него. Звезды советуют им относиться к алкоголю крайне осторожно: пить понемногу и только по праздникам.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы очень боятся кого-нибудь огорчить, поэтому часто делают то, что вызывает у них отторжение и даже неприязнь. Подобно хоккеисту Гурина из культового фильма они выпивают то «за молодых», то «за новорожденную», опасаясь, что на них кто-нибудь обидится, – до тех пор, пока зеленый змий окончательно не затянет их на дно. Тогда уже на них никто не обижается, но и общаться дальше с опустившимся человеком не хочет, поэтому представителям знака необходимо научиться говорить «нет».

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