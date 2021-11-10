Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к аутоагрессии

Мысль о том, чтобы причинить себе вред, хотя бы раз в жизни посещает каждого человека.

К счастью, большая часть из нас не идет у нее на поводу, а отбрасывает практически сразу, отказываясь ее обдумывать, однако ест и те, кто не только принимает идею о наказании себя за что-либо морально или физически к сведению, и иногда воплощают ее в жизнь. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые совершают акты аутоагрессии чаще, чем другие.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки отличаются о своих коллег по Зодиаку гиперчувствительностью: они переживают всегда, везде и по любому поводу, а также, что немаловажно, склонны во всем искать виноватых – на себя они ответственность за ошибки и просчеты никогда не берут. Именно поэтому в сложной – конфликтной – ситуации они и рассматривают такой вариант, как причинение себе вреда, ведь тогда люди, которые перед ними виноваты, будут переживать, плакать и страдать от угрызений совести.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, как один из самых творческих знаков Зодиака, рассматривают аутоагрессию как художественный акт, даже два – скажем, сначала перформанс, а затем инсталляция. О том, что это будут опасные действия, вред может быть значительным или даже непоправимым, и поэтому вряд ли им удастся вкусить связанную с ними славу, они просто не думают: странно, когда так легкомысленно и непредусмотрительно ведут себя взрослые люди, у которых уже есть какой-никакой жизненный опыт.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – один из двойственных знаков Зодиака, всегда, чтобы удовлетворить потребности каждого своего двойника, рассматривают как вариант аутоагрессии рассматривают разные варианты. В силу качеств своего характера, им может казаться, что моральную или физическую боль почувствует только одна их часть, а вторая продолжит жить и здравствовать как ни в чем не бывало – скорее всего, они легко идут на действия, который приводят других в ужас.

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