Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к авантюрам

Достичь целей, которые мы ежедневно ставим перед собой, можно двумя путями – длинным и коротким.

Первый предполагает целый ряд последовательных, основанных на трудолюбии действий, второй – своеобразный марш-бросок, когда результат, благодаря рискованным действиям, у нас в кармане – такой подход мы называем авантюрным. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к авантюрам.

Стрелец

Стрельцов можно назвать главными авантюристами Зодиака. Они не умеют получать желаемое по частым – им нужно все и сразу. Постепенные действия им претят, а вот рискованные и быстрые – по душе, и их не смущает даже вероятность проигрыша: сегодня не повезло, значит, повезет завтра.

Близнецы

Близнецы – как яркие представители знака воздухе – легко берутся за решение новых задач, особенно если поставленной цели можно достичь быстро – так сказать, не заморачиваясь. Авантюры привлекают их тем, что результат можно получить при минимуме моральных и физических затрат.

Водолей

Водолеи, какими бы спокойными и уравновешенными они ни выглядели, авантюрны по натуре – они рискуют даже там, где вполне можно без этого обойтись. Правда, результат, как правило, оправдывает их действия – они получают то, что хотят, избежав, казалось бы, неминуемых потерь.

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