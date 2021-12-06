Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к домашней агрессии

На тему домашнего насилия в последнее время не говорит только ленивый, но о том, какие люди более всего склонны проявлять агрессию по отношению к близким, упоминают редко.

Тем не менее представители определенных знаков Зодиака чаще становятся абьюзерами, нежели другие. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к домашней агрессии.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – в силу своего непоколебимого упрямства – стараются настоять на своем во что бы то ни стало, и, если для этого необходимо надавить на своего партнера, они сделают это легко и без предубеждения. Заподозрив близкого человека в том, что тот что-то скрывает, они будут двигаться по кругу, снова и снова возвращая его к исходному моменту и требуя признания, пока тот либо не признается, либо не сойдет с ума – иногда в прямом смысле этого слова.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы умеют устраивать любимому человечку такие душераздирающие скандалы и сцены, что тот готов бежать на край света, только бы избавиться от домашней тирании. При этом представители знака совершенно не стесняются в выражениях – они могут употреблять такие выражения, что их партнер запомнит на всю жизнь – настолько обидными и несправедливыми они окажутся. Ну а в случае необходимости – особенно если речь будет идти о ревности – они могут и ударить.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы не станут – кричать или уж тем более драться, им это не по чину, да и не так они воспитаны. У представителей этого знака есть другой способ, который позволяет им добиться желаемого в семейных конфликтах – молчание. Если их что-то не устраивает, они замыкаются в себе, и любимый человек, что бы он ни делал, не растрогает этого великого молчальника: на него не будут действовать ни уговоры, ни скандалы, ни крики, ни слезы – только безоговорочное признание своей вины.

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