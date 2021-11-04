Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к эмоциональному выгоранию

Кто-то идет по жизни легко, подобно бабочке порхая с цветка на цветок, а кто-то – передвигается с трудом, останавливаясь на каждом событии и тяжело его переживая.

Не подвергается сомнению тот факт, что одни люди подвержены эмоциональному выгоранию больше, а другие – меньше, и зачастую этот фактор зависит от времени рождения человека. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки, склонные к эмоциональному выгоранию.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны своей склонностью к профессиональному выгоранию обязаны собственному стремлению во всем дойти до конца. Они из тех, кто, как принято говорить, много на себя берут: взваливают на плечи – как в прямом, так и в переносном смысле – все возможные и невозможные проекты и тянут их изо всех сил, ну а поскольку они, даже у представителей этого упрямого знака, не беспредельны, в конце концов надрываются и теряют интерес к тому, что делают. Правда, длится их отстраненность от реальности недолго – они быстро восстанавливаются.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – как ни один другой знак Зодиака – склонны все принимать близко к сердцу: даже незначительная профессиональная неудача, на которую представители другого знака не обратили бы ровным счетом никакого внимания, для них является настоящей катастрофой. Неудивительно, что они очень быстро выходят из строя – такой напряженный режим выдерживают далеко не все, а представители этого знака особой моральной выносливостью не отличаются. Для восстановления им нужно много времени и сил, так что им лучше не перенапрягаться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – большие любители себя "накручивать": столкнувшись с первым – пусть даже и незначительным – препятствием на профессиональном пути, они пугаются, теряются и начинают усиленно заниматься самобичеванием. В таких случаях они обвиняют себя во всех смертных грехах, но больше всего в бесталанности и некомпетентности, что, конечно же, далеко не всегда является правдой. Чаще всего представители знака доводят себя до такого состояния, в котором тяжело не только работать, но и жить, да и выходят из этого состояния дольше других.

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