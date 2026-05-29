Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к эмоциональному контролю над другими людьми
Эмоциональный контроль — процесс неоднозначный, и тут все зависит от того, против кого он направлен.
Если человек использует его в отношении самого себя, это чаще всего идет ему на пользу, поскольку позволяет сдерживать эмоции, направляя их в нужное русло.
Но, будучи адресованным против другого человека, он может стать инструментом насилия, поскольку таким образом один партнер доминирует над другим.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к эмоциональному контролю над другими людьми.
Козерог
Козероги сами не демонстрируют свои чувства напоказ, и другим — особенно тем, на кого имеют влияние — не позволяют этого делать. Они довольно резко обрывают тех, кто в их присутствии позволяет себе слишком явно проявлять свои чувства — как негативные, так и позитивные.
Рак
Раки по какой-то — только им понятной — причине уверены, что только у них есть право демонстрировать свои эмоции, когда им вздумается, все остальные должны сдерживаться — особенно в их присутствии. Поэтому они и стараются контролировать окружающих, делая им замечания.
Дева
Дев чужие эмоции — особенно если окружающие проявляют их слишком явно — откровенно раздражают. Столкнувшись с таким проявлением чужой радости и печали, они в лучшем случае могут осуждающе на него посмотреть, а в худшем — и прикрикнуть, сбив, как они считают, истерику.
