Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к эмоциональному выгоранию

Оно проявляется в физическом, моральном и умственном истощении, которое начинается со снижения мотивации и равнодушия к жизни, а привести может к серьезным последствиям в виде ухудшения Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к эмоциональному выгоранию.

Рак

Раки, как принято говорить в таких случаях, слишком близко принимают к сердцу все, что происходит в их жизни, чем загоняют себя во взвинченное эмоциональное состояние, которое со временем перерастает в полное равнодушие к жизни, что соответствует полному выгоранию.

Козерог

Козероги большую часть жизни проводят за работой — без выходных и отпусков, не давая себе времени на передышку. Неудивительно, что они тратят слишком много сил, которые не успевают восстанавливать, а результатом становится серьезное эмоциональное выгорание.

Близнецы

Близнецы, несмотря на кажущуюся легкость восприятия, умудряются — в соответствии с двумя своими ипостасями — проживать одновременно две жизни, а это занятие утомительное — конце концов, представители этого активного и экспрессивного знака становятся равнодушными ко всему.

