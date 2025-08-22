- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 407
- Время на прочтение
- 1 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к эмоциональному выгоранию
Напряженная работа, отсутствие отдых, хронический стресс — все это рано или поздно приводит нас к эмоциональному выгоранию.
Оно проявляется в физическом, моральном и умственном истощении, которое начинается со снижения мотивации и равнодушия к жизни, а привести может к серьезным последствиям в виде ухудшения Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые склонны к эмоциональному выгоранию.
Рак
Раки, как принято говорить в таких случаях, слишком близко принимают к сердцу все, что происходит в их жизни, чем загоняют себя во взвинченное эмоциональное состояние, которое со временем перерастает в полное равнодушие к жизни, что соответствует полному выгоранию.
Козерог
Козероги большую часть жизни проводят за работой — без выходных и отпусков, не давая себе времени на передышку. Неудивительно, что они тратят слишком много сил, которые не успевают восстанавливать, а результатом становится серьезное эмоциональное выгорание.
Близнецы
Близнецы, несмотря на кажущуюся легкость восприятия, умудряются — в соответствии с двумя своими ипостасями — проживать одновременно две жизни, а это занятие утомительное — конце концов, представители этого активного и экспрессивного знака становятся равнодушными ко всему.
Читайте также:
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 18-24 августа
Лунный гороскоп на 19-24 августа: что рекомендуется делать в каждый день недели
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026-й и как он изменит нашу жизнь