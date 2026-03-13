- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 262
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к газлайтингу
Газлайтинг — форма абьюза, при котором токсичные люди не просто манипулируют окружающими, а заставляю их сомневаться в себе.
Выдержать такое отношение могут далеко не все — тех, кто послабее таким образом можно свести с ума, иногда — в прямом смысле этого слова.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к газлайтингу.
Рак
Раки кого угодно доведут до белого каления, доказывая, что человек, с которым они выясняют отношения испытывают совсем не те чувства, о которых говорят, а то и вообще не испытывают ничего. Например, они могут бесконечно повторять, что их не любят — причем до тех пор, пока человек сам не начнет думать, что он к ним абсолютно равнодушен.
Дева
Девы очень любят ставить в тупик своих собеседников, отказываясь от сказанного при общении. Когда им об этом напоминают, они искренне удивляются: «Я такого никогда не говорил», хотя прекрасно помнят, как все было на самом деле. Просто таким образом им удается выбить собеседника из состояния равновесия, чтобы достичь какой-то — своей — цели.
Телец
Тельцы, попав в сложную ситуацию, будут до последнего отрицать свою вину, даже если их поймали с поличным. Представители этого знака сначала призовут собеседника не верить своим глазам, а затем — как в дешевой мелодраме — будут утверждать, что это совсем не то, о чем они подумали, хотя недвусмысленность ситуации все скажет сама за себя.
