Астролог назвал знаки Зодиака, склонные к мании величия

Несмотря на равенство всех живущих на свете людей, некоторые из них все-таки позволяют себе смотреть на других свысока.

Как минимум про них говорят, что у них завышена самооценка, а как максимум – обвиняют их в том, что они страдают манией величия. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, склонные к мании величия.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы – вне всякого сомнения – страдают от мании величия больше других, хотя если вы спросите их о ней, то услышите, что лично они никаких страданий не испытывают – напротив, получают удовольствие от этого чувства. Впрочем, надо отдать им должное – они действительно не причиняют неудобств окружающим, более того, они смотрят на представителей знака с манией величия как на неразумных детей: дескать, чем бы – в данном случае осознанием собственной значимости – дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, эти зодиакальные сибариты, становятся заносчивыми и высокомерными тогда, когда, на их взгляд, достигли вершин бытия, то есть, обзавелись тем, что нужно человеку с такой же склонностью к комфорту, как у них. Если у представителей знака есть роскошная квартира (или загородный дом), они ездят на статусном автомобиле и могут себе позволить вкусную еду и брендовую одежду, окружающим необходимо быть готовым к тому, что они будут смотреть на всех свысока, поскольку мания величия – их любимая "болезнь".

Дева (22.08 – 23.09)

Девы высокомерны от природы: будучи уверенными в собственном совершенстве, они крайне редко прощают окружающим то, что те не являются, как им кажется, столь же безупречными, как они сами. Представителей знака не смущает даже то, что их представление о собственных достоинствах и чужих недостатках далеко не всегда соответствует истине, а они сами просто подгоняют желаемое под действительное: просто им очень хочется возвышаться над другими, поэтому они верят в то, что имеют на это основания.

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